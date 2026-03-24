Szkoły do udziału w programie zgłaszają samorządy, korzystając z systemu SIO. Nowością w piątej edycji jest zwiększenie limitów dla największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) - mogą one teraz zgłosić do projektu więcej szkół ponadpodstawowych niż w czterech minionych edycjach.

Do kiedy można składać wnioski?

MEN przekazało, że zgłoszenia do kolejnej edycji przyjmowane są do 7 kwietnia. Zajęcia w szkołach będą odbywać się od 27 kwietnia do 25 czerwca.

W piątej edycji żołnierze, którzy poprowadzą zajęcia, będą wykorzystywać aplikację #wGotowości, w której powstanie zakładka "Edukacja z wojskiem".

"Żołnierze będą mogli też zachęcić uczniów szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, do udziału w powszechnych dobrowolnych szkoleniach obronnych" - wskazał resort.

Czego dzieci będą się uczyć?

Głównym celem programu jest "wykształcenie w uczniach odpowiednich reakcji na nagłe sytuacje kryzysowe, zbudowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony ludności".

Trzygodzinne zajęcia obejmą m.in.:

zasady alarmowania,

sposoby szukania i wzywania pomocy,

podstawy ewakuacji,

organizacja schronienia,

bezpieczeństwo cyfrowe,

udzielanie pierwszej pomocy.

Program jest realizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych, w których realizowany jest przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa.