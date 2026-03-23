Legitymacja dla młodych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Młode osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły potwierdzić swoje prawo do zniżek i ulg za pomocą telefonu komórkowego.

Z kolei Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych to dokument dla pracowników polskiej kolei i członków ich rodzin. Potwierdza prawo do ulg i zniżek na przejazdy pociągami.

„Rozwój mObywatela Juniora to krok w stronę nowoczesnych usług publicznych – takich, które realnie ułatwiają życie najmłodszym i ich rodzicom. Dzięki nowym dokumentom codzienne sprawy załatwia się szybciej, wygodniej i bez nerwowego poszukiwania plastikowej karty w plecaku” – przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski

Korzyści dla uczniów

Premiera aplikacji mObywatel Junior odbyła się we wrześniu 2025 roku. Uczniowie mogą za pośrednictwem aplikacji korzystać już z legitymacji szkolnej. Karty Dużej Rodziny i tymczasowego prawa jazdy.

Ministerstwo cyfryzacji przypomina, że jeśli aktualizacja głównego dokumentu, czyli Legitymacji szkolnej, będzie wymagała ponownego skanowania kodu QR, użytkownik będzie musiał dodać dokumenty dodatkowe jeszcze raz. Dotyczy to wszystkich dostępnych w aplikacji dokumentów.

