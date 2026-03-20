Kończą się prace nad zmianą legislacyjną, która zakłada wprowadzenie od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych zakazu używania telefonów komórkowych. Jest to decyzja przyspieszona w tej chwili, decyzja przyspieszona też po mojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem – powiedziała szefowa MEN.

Zakaz dla uczniów poniżej 15. roku życia

W rozmowie z Polsat News wspomniała także o innym zakazie dla uczniów. Chodzi o zakaz mediów społecznościowychdla osób poniżej 15. roku życia. Jak powiedziała minister, taki zakaz pojawi się jeszcze w tym roku.Jest to sprzęgnięte z Ministerstwem Cyfryzacji, które przygotowuje europejski portfel tożsamości -wyjaśniła. Dodała, że będzie to narzędzie dzięki, którym osoby poniżej 15. roku życia nie będą mogły logować się na takich platformach.

Chyba wszyscy widzimy jak wiele zła sprowadza na dzieci nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych i telefonów komórkowych. Faktem jest narażenie ich na alienację, rosnąca depresja, agresja, przemoc, zagrożenia ze strony cyberterroryzmu i to jest codzienność każdego polskiego dziecka - mówiła w lutym podczas konferencji prasowej minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.

Zakaz dla mediów społecznościowych popierany przez Polaków

Wprowadzenie zakazu jest popierane przez większość Polaków, niezależnie od preferencji partyjnych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Radia ZET. Zakaz popiera 77 proc. badanych, natomiast sprzeciwia się mu 11,4 proc.

Jako pierwsza zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież wprowadziła Australia. Wprowadzenie własnych przepisów w tej sprawie zapowiedziały następnie kolejne państwa w tym m.in. Słowenia czy Hiszpania. Polskie przepisy mają być wzorowane na rozwiązaniach australijskich.