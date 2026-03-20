Nauczyciele czekają na wypłatę podwyżki wynagrodzeń, która formalnie obowiązuje od stycznia tego roku. Rozporządzenie w tej sprawi jest podpisane przez minister edukacji Barbarę Nowacką.

Podwyżki muszą trafić na konta nauczycieli do 19 kwietnia. Minimalne stawki pensji nauczycieli wzrosną od 155 zł do 186 zł brutto, zależnie od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania. Oznacza to wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 3 proc. Waloryzacja nastąpi od kwietnia z wyrównaniem od 1 stycznia.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela

Zgodnie z tabelą minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym od 1 stycznia 2026 roku wynosi:

dla nauczyciela początkującego 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),

5308 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto), dla nauczyciela mianowanego – 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł brutto),

– 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł brutto), dla nauczyciela dyplomowanego – 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł brutto).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli. Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynosić:

5178 zł brutto (wzrost o 151 zł brutto),

nauczyciela mianowanego – 5311 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto), -

nauczyciela dyplomowanego – 5567 zł brutto (wzrost o 162 zł brutto).

Dodatki dla nauczyciela

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, składają się też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście, m.in.

za wysługę lat,

funkcyjne

dla mentora,

dla wychowawcy,

za warunki pracy,

nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród,

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

