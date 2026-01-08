Słowo Roku 2025 wybrane

Decyzją kapituły Słowem Roku 2025 został "dron", na drugim miejscu pojawiło się "weto", a podium zamyka "kosmos".

Natomiast w plebiscycie internautów zwyciężył "kosmos", drugie miejsce zajęło słowo "dron", trzecie było "weto".

"DRON to bezzałogowy statek powietrzny. W polskich słownikach notowany od niedawna (wsjp.pl), pierwsze wystąpienia w korpusach tekstów pochodzą z 2000 roku. Słowo wywodzi się z języka angielskiego, gdzie drone to w pierwszym znaczeniu ‘truteń’. Znaczenie techniczno-militarne słowa wykształciło się w latach 30. XX wieku przez skojarzenie z cichym lotem trutnia. Wybór drona na słowo roku w Polsce związany jest z wojną w Ukrainie oraz incydentami naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dron nie był słowem szczególnie częstym tylko w 2025 roku, lecz w dłuższym okresie. Jeszcze kilka lat temu wywoływał skojarzenia ze sterowaną zabawką latającą lub różnymi cywilnymi urządzeniami latającymi” - wyjaśniają językoznawcy.

Plebiscyt "Słowo Roku” organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundację Języka Polskiego już od 15 lat. Konkurs na słowo, które najbardziej charakteryzuje ostatnie 12 ostatnich miesięcy, składa się z głosowania internetowego oraz wyboru kapituły językoznawców. W plebiscycie internetowym oddano w tym roku prawie 1400 głosów. Na stronie plebiscytu znajdowało się 21 słów do wyboru.

Na jakie słowa można było głosować?

Wśród propozycji słów znajdowały się m.in. "astronauta”, "głosy”, "mieszkanie”, "rozejm”, "sąd”. Razem z głosowaniem internautów Słowo Roku wybiera ogólnopolska kapituła językoznawców i dziennikarzy pod patronatem Rady Języka Polskiego.

W zeszłym roku wybrano słowo "koalicja", w głosowaniu internautów zwyciężyło "sztuczna inteligencja".