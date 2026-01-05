Świadczenie kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych dla nauczycieli. Wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa. Ile wynosi świadczenie kompensacyjne? Jak można je otrzymać?

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.

Dla kogo kompensówka?

Na pieniądze te liczyć mogą nauczyciele, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a posiadają odpowiedni staż pracy. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom:

Reklama

mającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej,

pracującym na co najmniej jedną drugą etatu.

Reklama

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w:

szkołach,

przedszkolach,

placówkach kształcenia ustawicznego,

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

w specjalnych ośrodkach wychowawczych'

nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Więcej uprawnionych do kompensówek

Zgodnie ze znowelizowaną Karta nauczyciela od 1 stycznia 2026 roku więcej pedagogów ma prawo do skorzystania z tego przywileju. Grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona:

o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych,

centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności,

placówek artystycznych,

bibliotek pedagogicznych,

placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,

a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym

Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać co dwa lata do 2032 roku. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna). Wprowadzanie zmian zakończy się w 2032 roku, gdy wiek uprawniający do świadczenia wzrośnie do 59. i 64. roku życia.

Ile wynosi kompensówka?

Z najnowszych danych ZUS wynika, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobiera 9,8 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wynosi 4526,16 zł.