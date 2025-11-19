Od 1 września obowiązuje nowelizacja Karty Nauczyciela. Znalazło się tam szereg zmian, które są korzystne dla pedagogów. Należy do nich podwyższenie nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy i wprowadzenie nowej, nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy.

Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela zakłada również podwyższenie odpraw dla nauczycieli, którzy przechodzą na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub otrzymują nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Nauczyciel dostanie jednorazową odprawę w wysokości:

dwumiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy,

trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,

sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Nowa odprawa wysokości sześciu pensji

Odprawa emerytalno-rentowa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia to nowość i jedna z najważniejszych zmian w ramach nowelizacji Karty Nauczyciela. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela dyplomowanego wynosi 6210,75 zł brutto. W takim przypadku odprawa wyniosłaby 37264,5 zł. To kwota brutto, od odprawy trzeba odprowadzić podatek.

Odprawę otrzymają również nauczyciele zatrudnieni w wymiarze niższym niż pół etatu (1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć). Obecnie nauczyciele pod względem wysokości odpraw są w gorszej sytuacji niż pracownicy administracji i obsługi szkół.

Korzystne zmiany w Karcie nauczyciela

Nowa odprawa to jeden z wielu elementów zmienionej Karty nauczyciela. Minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że ma nadzieję, iż tzw. duża nowelizacja ustawy Karta nauczyciela wpłynie korzystnie na poprawę warunków pracy nauczycieli.

Wśród ważniejszych zmian wymieniła podwyższenie wysokości nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy i wprowadzenie nowej, "potrzebnej i sprawiedliwej" nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy. Było rażącą niesprawiedliwością, że pracownicy samorządowi mogli mieć taką nagrodę, a nie przysługiwała ona nauczycielom – zaznaczyła Barbara Nowacka. Nowe przepisy weszły w życie w większości od 1 września 2025 r. Te dotyczące odpraw będą jednak obowiązywać od 1 stycznia.

Podwójna odprawa

Możliwe jest także, że część nauczycieli otrzyma podwójną odprawę. Jest to możliwe, gdy stosunek pracy nauczyciela zostanie rozwiązany w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, a jednocześnie przejdzie on na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie kompensacyjne. Wtedy otrzyma 6-miesięczną odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a także odprawę emerytalno-rentową, której wysokość także po zmianie będzie wynosić 6 pensji. W tym przypadku odprawa mogłaby wynosić nawet ok. 75 tys. zł.