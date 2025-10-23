Czy należysz do elitarnego klubu prawdziwych geniuszy?
Łamigłówki to najlepszy fitness dla Twojego mózgu. To wyzwanie, które natychmiastowo testuje Twoją zdolność do logicznego i analitycznego myślenia oraz, co najważniejsze szybkości przetwarzania informacji.
Wyzwanie: znajdź łączną wagę zwierząt
Zagadka jest prosta w swojej konstrukcji, ale sprytna w rozwiązaniu. Otrzymujesz system trzech równań, w których litery (zwierzęta) reprezentują ich wagę:
- Kot + Królik = 10
- Pies + Królik = 20
- Kot + Pies = 24
Pytanie brzmi: Jaka jest łączna waga wszystkich trzech zwierząt? (Kot + Pies + Królik = ?)
Masz 6 sekund. Start!
Eksperci sugerują, że regularne ćwiczenie takich łamigłówek znacząco wyostrza zdolności poznawcze i jest doskonałą metodą na zachowanie sprawności umysłowej. Jeśli poradzisz sobie w tak krótkim czasie, to znak, że Twoje umiejętności logiczne są na najwyższym poziomie.
Koniec czasu! Sprawdź swój wynik
Gratulujemy wszystkim, którym udało się błyskawicznie obliczyć wartość. Jesteście w bardzo wąskim gronie najinteligentniejszych osób. Dla tych, którzy potrzebują dodatkowej wskazówki lub chcą zobaczyć dowód matematyczny, oto rozwiązanie, które wymaga jedynie sprytnego dostrzeżenia pewnej zależności.
Rozwiązanie łamigłówki:
Kluczem do ekspresowego rozwiązania tej zagadki jest spostrzegawczość i dodawanie stronami.
Zamiast próbować wyliczyć wagę każdego zwierzęcia osobno (co wymagałoby rozwiązywania układu równań), wystarczy, że dodamy do siebie wszystkie trzy równania, które mamy:
Liczba po lewej stronie: (Kot +Królik)+(Pies +Królik)+(Kot+Pies)
Liczba po prawej stronie: 10+20+24
Krok 1: Sumowanie
Sumując wszystkie elementy po lewej stronie, zauważamy, że każde zwierzę jest zliczone dokładnie dwa razy:
2⋅Kot+2⋅Królik+2⋅Pies=54
Krok 2: Upraszczanie
Wyciągając dwójkę przed nawias, uzyskujemy:
2⋅(Kot+Królik+Pies)=54
Krok 3: Wynik
Ponieważ szukamy łącznej wagi jednego Kota, jednego Królika i jednego Psa, wystarczy podzielić całkowitą sumę przez 2:
Kot+Królik+Pies= 54/2
ODPOWIEDŹ: Łączna waga wynosi 27.
