Czy należysz do elitarnego klubu prawdziwych geniuszy?

Łamigłówki to najlepszy fitness dla Twojego mózgu. To wyzwanie, które natychmiastowo testuje Twoją zdolność do logicznego i analitycznego myślenia oraz, co najważniejsze szybkości przetwarzania informacji.

Wyzwanie: znajdź łączną wagę zwierząt

Zagadka jest prosta w swojej konstrukcji, ale sprytna w rozwiązaniu. Otrzymujesz system trzech równań, w których litery (zwierzęta) reprezentują ich wagę:

Kot + Królik = 10

Pies + Królik = 20

Kot + Pies = 24

Pytanie brzmi: Jaka jest łączna waga wszystkich trzech zwierząt? (Kot + Pies + Królik = ?)

Masz 6 sekund. Start!

Eksperci sugerują, że regularne ćwiczenie takich łamigłówek znacząco wyostrza zdolności poznawcze i jest doskonałą metodą na zachowanie sprawności umysłowej. Jeśli poradzisz sobie w tak krótkim czasie, to znak, że Twoje umiejętności logiczne są na najwyższym poziomie.

Koniec czasu! Sprawdź swój wynik

Gratulujemy wszystkim, którym udało się błyskawicznie obliczyć wartość. Jesteście w bardzo wąskim gronie najinteligentniejszych osób. Dla tych, którzy potrzebują dodatkowej wskazówki lub chcą zobaczyć dowód matematyczny, oto rozwiązanie, które wymaga jedynie sprytnego dostrzeżenia pewnej zależności.

Rozwiązanie łamigłówki:

Kluczem do ekspresowego rozwiązania tej zagadki jest spostrzegawczość i dodawanie stronami.

Zamiast próbować wyliczyć wagę każdego zwierzęcia osobno (co wymagałoby rozwiązywania układu równań), wystarczy, że dodamy do siebie wszystkie trzy równania, które mamy:

Liczba po lewej stronie: (Kot +Królik)+(Pies +Królik)+(Kot+Pies)

Liczba po prawej stronie: 10+20+24

Krok 1: Sumowanie

Sumując wszystkie elementy po lewej stronie, zauważamy, że każde zwierzę jest zliczone dokładnie dwa razy:

2⋅Kot+2⋅Królik+2⋅Pies=54

Krok 2: Upraszczanie

Wyciągając dwójkę przed nawias, uzyskujemy:

2⋅(Kot+Królik+Pies)=54

Krok 3: Wynik

Ponieważ szukamy łącznej wagi jednego Kota, jednego Królika i jednego Psa, wystarczy podzielić całkowitą sumę przez 2:

Kot+Królik+Pies= 54/2

ODPOWIEDŹ: Łączna waga wynosi 27.

