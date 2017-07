Jaskóła oświadczył, że Kukiz'15 popiera przeprowadzenie tego referendum. - Co do zasady jesteśmy zwolennikami referendum tak, żeby te 900 tysięcy osób, które się podpisało (pod wnioskiem o referendum-PAP), zostało usatysfakcjonowanych. Niech suweren wypowie się w tej sprawie - powiedział poseł.

Polska szkoła nie zmieni się tylko dlatego, że zlikwidujecie gimnazja. Zmieni się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy doprowadzicie do gruntownych zmian w oświacie. Zajmijmy się wreszcie Kartą Nauczyciela, bonem oświatowym - mówił Jaskóła, zwracając się do polityków PiS.

Nasz stosunek do szkolnictwa jest prosty, bardzo wolnościowy. Dajmy ludziom bon oświatowy i zacznijmy traktować nauczycieli i rodziców poważnie a nie instrumentalnie. I to jest nasze stanowisko - powiedział Jaskóła.

PiS: Wnioskujemy aby odrzucić pytanie referendalne

Dariusz Piontkowski podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość w trakcie wyborów parlamentarnych, a wcześniej w trakcie wyborów prezydenckich jednoznacznie mówiło o potrzebie reformy edukacji. - Trudno więc mówić o tym, że będziemy popierali wniosek o referendum, który podważałby założenia tej reformy - powiedział Piontkowski.

Postanowiliśmy skierować ten wniosek do prac komisji aby w ten sposób uszanować wysiłek obywateli, którzy być może nieświadomie, ale popierali działania czysto polityczne, bo tak jak mówiliśmy w trakcie debaty, był to wniosek zbierany przez aktywistów partyjnych, aktywistów związkowych - podkreślił.

Piontkowski zarzucił autorom wniosku, że pytanie referendalne jest niekonkretne. - Nie do końca wiadomo o co pytamy, czy tylko chodzi o likwidację gimnazjów, czy także o wszystkie pozostałe elementy reformy edukacji, która wdrażana jest już od kilku miesięcy - ocenił.

Poseł ponadto zwrócił uwagę, że termin przeprowadzenia referendum jest zbyt późny. - Biura analiz sejmowych wyraźnie wskazuje na to, że referendum, które miałoby być przeprowadzone 17 września, przy założeniu oczywiście, że wszystkie podmioty prawne musiałyby w szybkim ekspresowym tempie podjąć działania niezbędne aby to referendum mogło się odbyć, to i tak 17 września będzie odbywało się już rozpoczęcie roku szkolnego, w związku z tym nierealnym jest aby to referendum dotyczyło najbliższego roku szkolnego - podkreślił.

Według niego taka sytuacja "bardzo podważa zaufanie społeczne do władz oświatowych". - Wnioskujemy aby odrzucić pytanie referendalne przygotowane przez komisję ustawodawczą, aby nie marnować tego dorobku reformy oświaty, która pozwoli w końcu na zmiany w edukacji - powiedział.

PO: Nie jest za późno na referendum ws. reformy oświaty

Komentując wcześniejsze wystąpienie Dariusza Piontkowskiego (PiS), Augustyn podkreślała, że osoby, które podpisały się pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy oświaty, podjęły świadomą decyzję. - Pan mówi o tym, że Polacy nie wiedzą co podpisują? Pan uwłacza inteligencji naszego narodu - mówiła. Dodała, że zaproponowane pytanie referendalne było konsultowane z prawnikami i konstytucjonalistami.

Augustyn podkreślała, że na przeprowadzenie referendum nie jest jeszcze za późno. - Im szybciej tę fatalną waszą decyzję odwrócimy, tym będzie lepiej - podkreśliła.

Ta zmiana, ta "deforma" została zaplanowana na trzy lata. Od 1 września zaczynacie tę swoją demolkę, ale ona się zakończy dopiero wtedy, kiedy w 2019 r. gimnazja faktycznie zlikwidujecie. Teraz w trakcie tej demolki rodzice z dnia na dzień będą się dowiadywali, co nowego ich tutaj spotka - mówiła posłanka.

Przekonywała, że w efekcie przeprowadzanych zmian rodzice nie wiedzą, do której szkoły pójdą ich dzieci. Dodała, że niektórzy rodzice zmieniają miejsce zameldowania, by posłać dzieci do wybranej przez siebie szkoły. Podkreślała też, że samorządy muszą ponieść znaczne wydatki związane z dostosowaniem budynków gimnazjów do potrzeb młodszych dzieci.

Nie mówicie o tym, że kilka tysięcy nauczycieli dostało do ręki zwolnienia. (...) Pani minister mówiła o tysiącach nowych miejsc pracy dla nauczycieli. No gdzie te miejsca są? To jest wszystko kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo - powiedziała Augustyn.

Mówiła też, że wydawcy alarmują, że przygotowane podręczniki nie zostały dopuszczone do użytku. - To z czego te dzieci będą się uczyć? - pytała.

Augustyn zaapelowała do marszałka, by po zakończeniu wystąpień przedstawicieli klubów do głosu został dopuszczony przedstawiciel wnioskodawców projektu. "Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy wnioskodawca projektu nie może tego projektu uzasadnić, nie może na ten temat się wypowiedzieć" - podkreśliła.(

Nowoczesna za referendum ws. reformy edukacji

Nowoczesna będzie za tym, żeby to referendum się odbyło, chociaż zdajemy sobie sprawę, że graliście na czas i zrobiliście wszystko, żeby to referendum miało jak najmniej sensu - powiedziała Lubnauer.

Ta reforma edukacji nie miała i nie ma żadnego sensu, dlatego tak wielu Polaków poparło decyzję o referendum, dlatego tak wielu Polaków oczekuje tego referendum, dlatego tak wielu Polaków chce dzisiaj decyzji Sejmu, aby to referendum się odbyło - przekonywała posłanka Nowoczesnej

Jak mówiła, referendum jest za późno. - Niewiele zmieni, i tak już wszystko się zdarzyło. Ale mimo wszystko warto uszanować decyzję Polaków, warto pokazać, że liczycie się z tym, że 900 tys. Polaków wyraziło swoją wolę. I warto, też zrozumieć, że polska edukacja nie wymagała zmiany, która zniszczyła jej strukturę - dodała

PSL: Popieramy wniosek o referendum ws. reformy oświaty

Żaden poważny, racjonalny i merytoryczny argument nie przemawia za podjęciem procesu niszczenia szkół o największym potencjale edukacyjnym, jakie przydarzyły się w naszym kraju po 1945 r. - mówił Zgorzelski o gimnazjach.

Dodał, że to właśnie gimnazja "zwiększały szanse edukacyjne uczniów, szczególnie z biednych domów i mniej wykształconych rodziców".

Dlatego klub PSL popiera wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego i w pełni będzie angażował się dalej w tę kwestię - podkreślił Zgorzelski.

Przypomniał, że Polacy podjęli olbrzymi wysiłek, aby sprostać wymogom reformy edukacji sprzed kilkunastu lat, która m.in. wprowadziła gimnazja. - Ponad 70 proc. gmin wiejskich jest przeciw likwidacji gimnazjów, niemal 9 proc. spośród nich spłaca do dziś kredyty zaciągnięte na budowę tych gimnazjów, prawnie wszystkie przewidują konieczność zwolnienia znacznej liczby nauczycieli - mówił.

Dodał, że zmiany w edukacji, które przeprowadza PiS "powinny najpierw uzyskać szeroką społeczną akceptację", a nie tylko akceptację "biura politycznego partii".