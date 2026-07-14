Trudny quiz z wiedzy ogólnej. 19/19 osiągają tylko osoby o ponadprzeciętnej inteligencji
37 minut temu
Trudny quiz z wiedzy ogólnej. 19/19 osiągają tylko osoby o ponadprzeciętnej inteligencji/Shutterstock
Myślisz, że jesteś bystry? Rozwiąż 19 pytań różnych dziedzin - historii, nauki, geografii, astronomii, kultury, literatury czy epoki PRL. Tylko geniusze z IQ powyżej 140 zdobywają pełne 19/19. Czy dasz radę? Pamiętaj, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquizy z wiedzy ogólnej
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