Szybki quiz z geografii. Co wiesz o Europie? 10/12 tylko dla geograficznych orłów
dzisiaj, 68 minut temu
Europa to nie tylko stolice i flagi. W tym szybkim quizie z geografii sprawdzisz, ile naprawdę wiesz o naszym kontynencie - jego granicach, rekordach i mniej oczywistych faktach. 10/12 punktów zdobędą tylko prawdziwe geograficzne orły
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama