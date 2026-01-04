Co wiesz o Turnieju Czterech Skoczni? Wielki quiz sportowy. 7/10 tylko dla mistrza
dzisiaj, 54 minut temu
To jeden z najbardziej kultowych turniejów zimowych na świecie. Turniej Czterech Skoczni co roku sprawdza nerwy, formę i charakter najlepszych skoczków – a teraz sprawdzi także Ciebie. Pamiętasz historyczne triumfy, rekordowe skoki i dramaty na zeskoku? 7/10 punktów to minimum, ale tylko prawdziwy mistrz zdobędzie komplet. Sprawdź, czy znasz ten turniej lepiej niż niejeden ekspert.
