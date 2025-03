Obowiązkowa matura z matematyki powinna zostać zniesiona?

Sejmowa komisja ds. petycji rozpatrzy propozycję zgłoszoną przez psycholog Annę Dróżdż, matkę uczennicy szkoły średniej, dotyczącą zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. Jak czytamy na portalu Pulshr.pl, autorka petycji argumentuje, że obecny system egzaminacyjny nie uwzględnia różnorodności intelektualnej uczniów i działa bardziej jako narzędzie selekcji niż wyrównywania szans edukacyjnych.

Dróżdż podkreśla, że wymóg zdawania matury z matematyki nie bierze pod uwagę indywidualnych predyspozycji młodych ludzi. Zwraca uwagę na fakt, że nie wszyscy uczniowie mają zdolności matematyczne, a wielu z nich zmaga się z zaburzeniami takimi jak dyskalkulia czy trudności w wyobraźni przestrzennej. W jej opinii obowiązek zdawania tego przedmiotu niepotrzebnie generuje stres i negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne uczniów.

Analiza NIK

Psycholog zwraca również uwagę na problem systemowy, który podkreślała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Wskazuje, że trudności z maturą z matematyki wynikają w dużej mierze z wadliwego procesu nauczania. Brakuje dostosowania metod nauczania do poziomu uczniów, a klasy nie są dzielone według umiejętności, co powoduje, że wielu maturzystów nie jest odpowiednio przygotowanych do egzaminu.

Apel autorki petycji

Autorka petycji postuluje, by matematyka na maturze stała się przedmiotem wybieranym dobrowolnie przez uczniów zainteresowanych tym kierunkiem. Proszę, zostawmy matematykę dla chętnych pasjonatów. Szanujmy różnorodność umysłów – apeluje Dróżdż.

Dyskusja nad tym pomysłem z pewnością wywoła wiele emocji, ponieważ matematyka od lat jest przedmiotem obowiązkowym na maturze i pełni istotną rolę w systemie edukacyjnym. Zwolennicy jej utrzymania wskazują, że jest kluczowa w rozwijaniu logicznego myślenia i kompetencji analitycznych, jednak argumenty dotyczące indywidualnych predyspozycji uczniów również zasługują na uwagę. Decyzja w tej sprawie może wpłynąć na przyszłość polskiego systemu edukacji i kształt egzaminu maturalnego w kolejnych latach.