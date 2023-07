- Polscy naukowcy potrafią już nie tylko rozwijać ideę dla idei, ale rozwijać projekt i przygotować go do skutecznej komercjalizacji na rynku – ocenia w rozmowie z DGP Krzysztof Kurowski, wiceprezes Naukowej Fundacji Polpharma i doradca do spraw projektów strategicznych R&D w Polpharma.

- Aby dobrze skomercjalizować wynalazek, potrzebny jest pomysł, który wiemy, że będzie potrzebny na rynku. Najlepiej, żeby pomysł został oceniony nie tylko przez naukowców, ale również przez biznes, bo biznes lepiej widzi uwarunkowania rynkowe – tłumaczy Krzysztof Kurowski. Jak dodaje, z myślą o skutecznej komercjalizacji trzeba też na odpowiednim etapie ochronić własność intelektualną. - W Polsce naukowcy popełniają jeszcze ten błąd, że zbyt wcześnie chcą pochwalić się tym, co robią, w związku z tym publikują wyniki swoich prac. Niestety, w większości przypadków taka publikacja może okazać się później przeszkodą do opatentowania tej wiedzy – wyjaśnia ekspert. W rozmowie z DGP wskazuje też na obszary, które potrzebują wynalazczości, jeżeli chodzi o branżę farmaceutyczną.