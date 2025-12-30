Rodzice nie kryją obaw
Zmniejszenie liczby tur ferii oznacza, że w tym samym czasie na wypoczynek wyjedzie więcej uczniów z różnych regionów kraju. Dla wielu rodziców wniosek był prosty: większy popyt to wyższe ceny w górach i popularnych miejscowościach turystycznych. Krytyczne komentarze pojawiły się niemal natychmiast po ogłoszeniu decyzji resortu.
MEN odpowiada: chodzi o ruch turystyczny i drogi
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia jednak inną interpretację zmian. W przesłanym do redakcji "Wprost" stanowisku podkreśla, że nowy harmonogram ma ograniczyć największe problemy, z jakimi mierzyli się turyści w poprzednich latach.
"Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach" – poinformowała Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.
Resort podkreśla, że długość ferii dla uczniów się nie zmienia, a korekta dotyczy wyłącznie podziału województw na poszczególne terminy.
Kiedy ferie zimowe 2026? Pełna rozpiska
Zgodnie z decyzją MEN ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się w trzech turach:
- 19 stycznia – 1 lutego 2026
województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
- 2 lutego – 15 lutego 2026
województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie
- 16 lutego – 1 marca 2026
województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie
Ferie zimowe 2027 także w trzech turach
MEN podało również harmonogram ferii zimowych na 2027 rok. Również w tym przypadku obowiązywać będzie podział na trzy tury:
- 18 stycznia – 31 stycznia 2027
województwa: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie
- 1 lutego – 14 lutego 2027
województwa: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie
- 15 lutego – 28 lutego 2027
województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.
Eksperci rynku turystycznego podkreślają, że ostateczny wpływ zmian na ceny zależy nie tylko od liczby tur, ale także od warunków pogodowych, sytuacji gospodarczej i oferty krajowych kurortów. MEN zapowiada, że będzie monitorować skutki nowego rozwiązania i – w razie potrzeby – korygować harmonogram w kolejnych latach.
