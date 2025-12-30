Rodzice nie kryją obaw

Zmniejszenie liczby tur ferii oznacza, że w tym samym czasie na wypoczynek wyjedzie więcej uczniów z różnych regionów kraju. Dla wielu rodziców wniosek był prosty: większy popyt to wyższe ceny w górach i popularnych miejscowościach turystycznych. Krytyczne komentarze pojawiły się niemal natychmiast po ogłoszeniu decyzji resortu.

Reklama

MEN odpowiada: chodzi o ruch turystyczny i drogi

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia jednak inną interpretację zmian. W przesłanym do redakcji "Wprost" stanowisku podkreśla, że nowy harmonogram ma ograniczyć największe problemy, z jakimi mierzyli się turyści w poprzednich latach.

"Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach" – poinformowała Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Pracownicy Auchan krytykują warunki pracy. 'Wykonujemy obowiązki za dwie osoby'. Będzie strajk?
Pracownicy Auchan krytykują warunki pracy. "Wykonujemy obowiązki za dwie osoby". Będzie strajk?

Zobacz również
Reklama

Resort podkreśla, że długość ferii dla uczniów się nie zmienia, a korekta dotyczy wyłącznie podziału województw na poszczególne terminy.

Kiedy ferie zimowe 2026? Pełna rozpiska

Zgodnie z decyzją MEN ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się w trzech turach:

  • 19 stycznia – 1 lutego 2026

województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

  • 2 lutego – 15 lutego 2026

województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

  • 16 lutego – 1 marca 2026

województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Ferie zimowe 2027 także w trzech turach

MEN podało również harmonogram ferii zimowych na 2027 rok. Również w tym przypadku obowiązywać będzie podział na trzy tury:

  • 18 stycznia – 31 stycznia 2027

województwa: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie

  • 1 lutego – 14 lutego 2027

województwa: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie

  • 15 lutego – 28 lutego 2027

województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Eksperci rynku turystycznego podkreślają, że ostateczny wpływ zmian na ceny zależy nie tylko od liczby tur, ale także od warunków pogodowych, sytuacji gospodarczej i oferty krajowych kurortów. MEN zapowiada, że będzie monitorować skutki nowego rozwiązania i – w razie potrzeby – korygować harmonogram w kolejnych latach.