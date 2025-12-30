O tym i o zmieniającym się świecie menedżerskim opowiada psycholog biznesu, mentorka, dyrektor Szkoły Biznesu z Politechniki Śląskiej i kierownik MBA.

Jak mówi prof. Małgorzata Dobrowolska z wielu badań wynika, że podejmujemy dziś o 40 proc. więcej decyzji dziennie, niż dekadę temu. Informacji, które trzeba przetworzyć w swojej głowie i sytuacji, w których trzeba się odnaleźć, jest multum, szczególnie w świecie liderów. Profesor w wielu wypowiedziach wręcz alarmuje, że liderzy są 24/7 w permanentnym stanie podejmowania decyzji, dotyczących działalności firmy i zarządzania ludźmi, bombardowani zmiennością i nieprzewidywalnością, ówczesnego świata.

„Lider działa pod permanentną presją, musi nadążać”

- Każdy ówczesny lider działa nie tylko w permanentnym podejmowaniu decyzji, ale i pod „wieczną” presją. Od dawna wyzwaniami dla lidera, nie są już systemy, procedury, technologie, exele, modele biznesowe, ale - czynnik ludzki, zarządzanie zespołem, wyzwania związane z drugim człowiekiem – wyjaśnia prof. Dobrowolska.

Dziś z uwagi na dynamiczny postęp społeczny i technologiczny wiemy, że nie wystarczą już tylko kompetencje zarządcze, na scenę wchodzą coraz bardziej oświetlone blaskiem sukcesu - miękkie kompetencje, nazywane kompetencjami przyszłości. Pierwszą z nich, w mojej ocenie najważniejszą, jest odporność na stres, czyli silna i odporna psychika. Drugą – dobry dialog 5.0., czyli umiejętność porozumienia się z każdym, rozwiązania każdej sprawy. Ówcześni liderzy „muszą” nadążać za „wszystkim”: postępem społecznym, nowymi technologiami, zmianami na świecie, nowymi potrzebami klientów, różnicami pokoleniowymi, itd., bo mogłabym tak wymieniać i wymieniać, są więc uwikłani w ogrom wieloczynnikowego bodźcowania, z którym radzą sobie na co dzień. Rodzi to zarówno przeciążenie informacyjne, permanentne zmęczenie, samotność, jak i wypalenie. Te przenikające się sfery inter i intrapersonalna, których w sprawnym działaniu, nie można zaniedbywać – wyjaśnia prof. Małgorzata Dobrowolska, psycholog biznesu, dyrektor Szkoły Biznesu z Politechniki Śląskiej.

- To oczywiste, ale może tą oczywistość dobrze byśmy sobie przypomnieli - w sytuacjach trudności czy w obliczu wyzwań, na pomoc zawsze przychodzi wiedza, posiadane zasoby i umiejętności – mówiąc potocznie - im więcej lider nabył kompetencji, im więcej wie, tym łatwiej jest mu podejmować decyzje i zarządzać w kryzysach – dodaje.

Czy bycia dobrym liderem można nauczyć się na studiach?

W Politechnice Śląskiej, w Szkole Biznesu, stworzony został program dla nowoczesnych liderów – studia podyplomowe MBA o profilu Transformacja Cyfrowa i Energetyczna. Uważamy, że MBA o profilu Transformacja Energetyczna i Cyfrowa to gwarancja kompetencji przyszłości i sukcesu!

Program MBA jest naturalnym efektem, synergią wynikającą z pozycji Politechniki Śląskiej jako Uczelni Badawczej i krajowego lidera w technologiach.

Współczesny menedżer musi mierzyć się z dyrektywami Unii Europejskiej, presją dekarbonizacji oraz koniecznością wdrażania, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Program MBA jest w całości ukierunkowany na te dylematy. Jak podkreśla Dyrektorka Szkoły Biznesu prof. Małgorzata Dobrowolska „każdy lider po ukończeniu studiów jest po prostu naszpikowany nowymi technologiami". Kurs obejmuje łącznie 700 godzin zaawansowanej wiedzy, koncentrując się na kluczowych zagadnieniach: od legislacji i decentralizacji energetyki po Przemysłowy Internet Rzeczy, Big Data oraz Autonomiczne Roboty. Wybierając MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa, zyskujesz kompleksowe kompetencje, które realnie wpływają na kształt przeprowadzanej w kraju transformacji.

Prestiż dyplomu MBA z Politechniki Śląskiej budowany jest na dwóch filarach.

Po pierwsze, Międzynarodowa ranga i akredytacja. Program powstał w oparciu o standardy światowej akredytacji AMBA i posiada walidację BGA – srebrną odznakę. Absolwenci otrzymują dyplom sygnowany przez Politechnikę Śląską (jedną z 10 Uczelni Badawczych w Polsce) oraz Nyenrode Business University w Niderlandach – jeden z najlepszych uniwersytetów biznesowych w Europie.

Po drugie: praktyka, eksperci i niepowtarzalny networking – to kluczowe dla nas wartości. Wiedza pochodzi prosto od najlepszych ekspertów. Ponad połowa zajęć prowadzona jest przez praktyków w innowacyjnych formatach „learning by doing”, takich jak gry menedżerskie, „design thinking”, symulacje zarządcze i case studies.

Do grona wykładowców i prelegentów zapraszani są wybitni eksperci i prezesi międzynarodowych koncernów i instytucji. Partnerem strategicznym programu jest globalna korporacja Veolia, co gwarantuje dostęp do wiedzy eksperckiej.

Kluczowym elementem są również sesje wyjazdowe. Oprócz wizyt studyjnych w topowych firmach krajowych, program obejmuje obowiązkową sesję w kampusie partnerskim Nyenrode Business University.

Sieć kontaktów to prawdziwy kapitał. Z grupą liczącą średnio 60 osób, studenci zdobywają 120 nowych, wartościowych kontaktów, które stanowią 120 nowych możliwości i szans inwestycyjnych. MBA staje się idealnym środowiskiem, by budować relacje, które procentują przez całe życie zawodowe.

Elastyczność i misja zrównoważonego rozwoju

Program dostosowano do harmonogramu pracujących menedżerów. Studia trwają 2 lata (4 semestry), a zajęcia odbywają się w wygodnej formule weekendowej (soboty i niedziele) oraz hybrydowej (online i stacjonarnie w Gliwicach), często w języku polskim z opcją tłumaczeń.

Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie silnych liderów, którzy promują społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój.

Rekrutacja na profil Transformacja Energetyczna i Cyfrowa trwa! Start zajęć: 21.03.2026. Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany, skontaktować można się mailowo: mba@polsl.pl.

Jakich umiejętności można się nauczyć? Jak wygląda nauka na tym kierunku? Czy Politechnika Śląska rzeczywiście przygotowuje liderów, którzy jak głosi hasło uczelni „nie boją się przyszłości”? Czy dobry lider patrzy oczami pracowników? Z jakimi problemami zmagają się liderzy przyszłości? Jak poradzić sobie z tym, który w pracy lidera jest tym, który pojawia się najczęściej, czyli wypalenie zawodowym? Zapraszamy do obejrzenia podcastu, w którym prof. Małgorzata Dobrowolska odpowiada na te i wiele innych pytań dotyczących bycia liderem.

„Dobry lider stawia granice i potrafi cieszyć się z tego, co się dzieje”

- Obecnych liderów i tych z przyszłości nazywamy superbohaterami – Nie ma w tym żadnej przesady, zważywszy, że są wielozadaniowi, radzą sobie ze wszystkim, zgodnie z wynikami badań - w samotności i nikt się nad nimi nie rozczula. Umiejętności z dziedziny psychologii są dziś najbardziej potrzebne dla spranego działania. Trening umiejętności menedżerskich, to jednym z absolutnie najważniejszych instrumentów budowania pozycji dobrego lidera, który jest w stanie zarządzać swoją sferą emocjonalną, cieszyć się codziennym zarządzaniem, postawić granice. Mieć taki, jak to określają młodzi ludzie: dobry „vibe”, „fun” z tego, co się dzieje dookoła niego – mówi prof. Małgorzata Dobrowolska.