QUIZ. Podajemy trzy wyrazy, ty odgadnij zawód. Już na 2. pytaniu będzie pod górkę
dzisiaj, 21 minut temu
W tym quizie podajemy Wam trzy wyrazy. Waszym zadaniem jest odgadnięcie, o jaki zawód pytamy. Niektóre zagadki są dosyć łatwe, ale są też takie, które wymagają odrobiny zastanowienia. Schody zaczynają się już na 2. pytaniu. Zmierzycie się z nimi?
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama