Diabelnie trudny QUIZ z ortografii. U czy Ó? Nawet poloniści będą mieć problem. Dasz radę 13/13?
dzisiaj, 119 minut temu
Myślisz, że znasz ortografię? Ten quiz sprawdzi, czy naprawdę potrafisz rozróżniać "u' od "ó' w najtrudniejszych przypadkach. Wybierz poprawną odpowiedź - a lub b - i przekonaj się, czy ortografia nie ma przed Tobą tajemnic!
