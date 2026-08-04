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Prawdziwy pogromca intelektu. Tylko 5 proc. osób kończy ten quiz z wynikiem 10/10

Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
42 minut temu
quiz, test
Prawdziwy pogromca intelektu. Tylko 5 proc. osób kończy ten quiz z wynikiem 10/10/shutterstock
Szkoła to za mało, by zdać ten test. Przygotowaliśmy 10 podchwytliwych pytań z wiedzy ogólnej, które bezlitośnie obnażą każdą lukę w pamięci. Choć zagadnienia wydają się proste, większość osób odpada już na piątym pytaniu. Wynik poniżej 8/10 to jasny sygnał, że pora odświeżyć podstawowe fakty. Sprawdź, czy dasz radę utrzymać się w grze do samego końca.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
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