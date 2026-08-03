Myślisz, że znasz historię świata? Na tym pytaniu wyłożą się nawet najlepsi [QUIZ]
dzisiaj, 13:00
Myślisz, że znasz historię świata? Na tym pytaniu wyłożą się nawet najlepsi [QUIZ]/Shutterstock
Myślisz, że znasz historię świata? Pierwsze pytania to tylko niewinna rozgrzewka. Prawdziwe schody zaczynają się później, a na 13. pytaniu wyłożą się nawet najlepsi. To brutalne starcie z faktami, w którym komplet punktów zdobywają tylko nieliczni. Sprawdź, czy Twoja wiedza wytrzyma tę próbę i podejmij wyzwanie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historiaświatquizhistoria świata
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