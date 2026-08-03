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Myślisz, że znasz historię świata? Na tym pytaniu wyłożą się nawet najlepsi [QUIZ]

Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 13:00
quiz
Myślisz, że znasz historię świata? Na tym pytaniu wyłożą się nawet najlepsi [QUIZ]/Shutterstock
Myślisz, że znasz historię świata? Pierwsze pytania to tylko niewinna rozgrzewka. Prawdziwe schody zaczynają się później, a na 13. pytaniu wyłożą się nawet najlepsi. To brutalne starcie z faktami, w którym komplet punktów zdobywają tylko nieliczni. Sprawdź, czy Twoja wiedza wytrzyma tę próbę i podejmij wyzwanie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historiaświatquizhistoria świata
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