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Trudny QUIZ z wiedzy. Dużo nauki, trochę geografii, ciut kultury i historii. 20/20 dla erudytów

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:41
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Trudny QUIZ z wiedzy. Dużo nauki, trochę geografii, ciut kultury i historii. 20/20 dla erudytów/Shutterstock
W tym quizie zadajemy Wam pytania z nauki. Tych jest najwięcej. Nie brakuje w nim również tych z geografii oraz literatury i historii. Wiele z nich padło w znanych teleturniejach. Zmierzycie się z tym wyzwaniem? Na ile z nich odpowiecie poprawnie?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
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