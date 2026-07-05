QUIZ z wiedzy ogólnej. Dużo geografii i nauki, trochę literatury i historii. 8/15 dla każdego, ale idź po więcej
dzisiaj, 04:26
QUIZ z wiedzy ogólnej. Dużo geografii i nauki, trochę literatury i historii. 8/15 dla każdego, ale idź po więcej/Shutterstock
Ten quiz to pytania z różnych dziedzin. Najwięcej jest tych z geografii i nauki, ale nie brakuje też literatury i kultury. Niektóre z nich zadał Tadeusz Sznuk w popularnym teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Znasz odpowiedzi na większość z nich? Spróbuj zdobyć komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
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