QUIZ. Życie codzienne PRL. Na ilu z 18 nostalgicznych pytań polegniesz?
dzisiaj, 04:48
To quiz bardzo sentymentalny. Stanie w kolejkach, kartki na cukier czy płaszcz, cudem zdobywane artykuły gospodarstwa domowego. taka była prl-owska rzeczywistość. Życie codzienne w tamtych czasach nie należało do łatwych, ale do dziś wspominane jest z sentymentem. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie tamte czasy.
