Sklepowe półki świeciły pustkami. Dostępny był tylko ocet. W czasach PRL brakowało niemal wszystkiego, a towary były na kartki. Wiele produktów spożywczych, znanych z tamtego okresu już nie ma, ale ich smak i nazwy znamy do dziś. Ten quiz sprawdzi, czy je jeszcze pamiętasz.

Przejdź do quizu