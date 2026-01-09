Zapraszamy do udziału w niezwykle ciekawym quizie biologicznym. Czy wiesz, jaki enzym rozkłada węglowodany? Co naturalnie chroni skórę przed promieniowaniem UV? Które witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach? Na te i inne pytania będziesz mógł odpowiedzieć w tym krótkim quizie. To doskonała okazja, by sprawdzić, ile pamiętasz z lekcji biologii. Powodzenia!

Przejdź do quizu