90 proc. absolwentów oblewa ten biologiczny QUIZ. Wynik 8/10 to mistrzostwo!
dzisiaj, 23 minuty temu
Zapraszamy do udziału w niezwykle ciekawym quizie biologicznym. Czy wiesz, jaki enzym rozkłada węglowodany? Co naturalnie chroni skórę przed promieniowaniem UV? Które witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach? Na te i inne pytania będziesz mógł odpowiedzieć w tym krótkim quizie. To doskonała okazja, by sprawdzić, ile pamiętasz z lekcji biologii. Powodzenia!
