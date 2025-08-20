W tym quizie pytamy o znane polskie przysłowia i powiedzonka. Choć większość z nich całkiem dobrze wszyscy znamy, to zdarza się je przekręcić. Kilka z pytań dotyczy nie tyle przysłów, co powiedzonek popularnych w czasach PRL. Zobaczcie, czy je znacie i pamiętacie. Zaczynamy!

