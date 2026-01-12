Chemia to nie tylko nudne wzory i doświadczenia w laboratorium. To nauka, która wyjaśnia, dlaczego jabłka brązowieją, jak działa bateria w telefonie i skąd bierze się kolor tęczy. Przygotuj się na pytania zarówno o podstawowe pojęcia, jak i nieco bardziej zaawansowane zagadnienia. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie szkolne lekcje i dowiedzieć się czegoś nowego. Odpowiadasz tylko tak, lub nie. Podejmujesz wyzwanie?

