Ten quiz to pytania z różnych dziedzin. Najwięcej jest tych z geografii i nauki, ale nie brakuje też literatury i kultury. Niektóre z nich zadał Tadeusz Sznuk w popularnym teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Znasz odpowiedzi na większość z nich? Spróbuj zdobyć komplet punktów.

