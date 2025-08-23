Quizy z geografii cieszą się dużym powodzeniem. Wielu z Was uwielbia odpowiadać zwłaszcza na pytania dotyczące stolic danych krajów. No to tym razem pytamy właśnie o nie. Co jest stolicą Egiptu a co Kolumbii? Do jakiego miasta trzeba się wybrać, jeśli chce się zobaczyć stolicę Chin albo Słowenii? Spróbujcie sił w naszym quizie. Niektóre pytania są nieco podchwytliwe.

Przejdź do quizu