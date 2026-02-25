Ciasne, ale własne. QUIZ o mieszkaniach w PRL. Te pytania nie są takie łatwe
dzisiaj, 04:46
Własne mieszkanie w czasach PRL było marzeniem niejednego obywatela. Jeśli nawet było ciasne, nieustawne i odebrane z mnóstwem niedoróbek. Wystrój wnętrz w tamtych czasach nie był tak zróżnicowany jak dziś. Po wymarzone meble, sprzęty, czy bibeloty czasem trzeba było postać w długich kolejkach a i tak dostawało się nie do końca to, co się chciało. Sprawdź w naszym quizie, jak dobrze pamiętasz mieszkania czasów PRL.
