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Trudny quiz z historii. 11/12 trafi tylko geniusz. Dla pozostałych sukcesem będzie 6 punktów

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 07:47
Trudny quiz z historii. 11/12 trafi tylko geniusz. Dla pozostałych sukcesem będzie 6 punktów
Trudny quiz z historii. 11/12 trafi tylko geniusz. Dla pozostałych sukcesem będzie 6 punktów/Shutterstock
Ten quiz sprawdzi twoją wiedzę z historii. Poziom trudności jest spory. 11/12 trafi tylko geniusz. Dla pozostałych sukcesem będzie 6 punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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