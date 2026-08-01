Quiz: Polskie obiekty na liście UNESCO. Na 6. pytaniu wyłożą się nawet największe orły

Hala Stulecia i fontanna we Wrocławiu / Shutterstock

Polska słynie z wyjątkowych zabytków oraz obszarów przyrodniczych, które zachwycają ekspertów na całym świecie. W lipcu ten prestiżowy rejestr powiększył się o kolejny powód do dumy – modernistyczne centrum Gdyni! Czy potrafisz bezbłędnie rozpoznać unikatowe cechy, historię oraz architekturę wszystkich 18 polskich skarbów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i udowodnij, że masz polskie dziedzictwo w małym palcu.

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