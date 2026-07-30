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QUIZ: Ciekawostki o polskich zwierzętach, o których na pewno nie uczyli Cię w szkole. Już 6/12 to powód do dumy!

Sara Schekiel
Sara Schekiel
46 minut temu
Żółw błotny (Emys orbicularis)
Żółw błotny (Emys orbicularis)/Wikimedia Commons
Myślisz, że polska przyroda nie ma przed Tobą tajemnic? Sprawdź się w quizie pełnym zaskakujących faktów o rodzimych gatunkach – od jadowitych ssaków po małże żyjące ponad dwa stulecia, o których na próżno szukać informacji w szkolnych podręcznikach.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskazwierzętaquiz
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