QUIZ: Ciekawostki o polskich zwierzętach, o których na pewno nie uczyli Cię w szkole. Już 6/12 to powód do dumy!

Sara Schekiel 46 minut temu

Żółw błotny (Emys orbicularis) / Wikimedia Commons

Myślisz, że polska przyroda nie ma przed Tobą tajemnic? Sprawdź się w quizie pełnym zaskakujących faktów o rodzimych gatunkach – od jadowitych ssaków po małże żyjące ponad dwa stulecia, o których na próżno szukać informacji w szkolnych podręcznikach.

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