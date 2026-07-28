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Trudny quiz z geografii. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
41 minut temu
Trudny quiz z geografii. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje
Trudny quiz z geografii. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje/Shutterstock
Ten quiz sprawdzi twoją wiedzę z geografii. Musisz jednak wytężyć swój umysł, bo bez tego o dobry wynik będzie ciężko. Przed tobą 10 trudnych pytań. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
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