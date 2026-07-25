Dziennik Gazeta Prawana logo

Trudny QUIZ z geografii. Najwyższe i największe. Zgarniesz 10/10 i będziesz mistrzem?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:20
Male,Hands,With,A,Wedding,Ring,Holding,The,World,In
Trudny QUIZ z geografii. Najwyższe i największe. Zgarniesz 10/10 i będziesz mistrzem?/Shutterstock
W naszym quizie z geografii tym razem pytamy i najwyższe i największe szczyty, jeziora i wyspy. Wiesz o jakie chodzi? Pamiętasz je z lekcji geografii? Nie oddawaj tego quizu walkowerem. Zmierz się z pytaniami i spróbuj zgarnąć komplet punktów.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
Powiązane
Korea Północna i Japonia, mapa
Nieco trudny QUIZ z geografii. 10/10 dla tych co kochają podróżować palcem po mapie
Close,Up,View,Of,The,Continent,Of,Africa,And,Europe
QUIZ z geografii. Znasz stolice tych państw? Schody zaczną się już na 4. pytaniu
Full,Body,Young,Girl,Student,Wear,Blue,Casual,Clothes,Glasses
Prosty QUIZ z geografii. Zdobędziesz 10/15? To znaczy, że uważałeś na lekcjach. Pytanie nr 14 to podpucha
globus, mapa, świat
Bardzo trudny QUIZ z geografii. Dopasujesz stolicę do kraju? 7/10 to już bardzo dobry wynik
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj