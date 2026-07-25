Trudny QUIZ z geografii. Najwyższe i największe. Zgarniesz 10/10 i będziesz mistrzem?

Trudny QUIZ z geografii. Najwyższe i największe. Zgarniesz 10/10 i będziesz mistrzem? / Shutterstock

W naszym quizie z geografii tym razem pytamy i najwyższe i największe szczyty, jeziora i wyspy. Wiesz o jakie chodzi? Pamiętasz je z lekcji geografii? Nie oddawaj tego quizu walkowerem. Zmierz się z pytaniami i spróbuj zgarnąć komplet punktów.

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję