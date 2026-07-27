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Quiz z „Odysei”. Zrób go, zanim obejrzysz film Nolana. Wynik 7/12 to już dużo

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 14:22
Quiz z „Odysei”. Zrób go, zanim obejrzysz film Nolana. Wynik 7/12 to już dużo
Quiz z „Odysei”. Zrób go, zanim obejrzysz film Nolana. Wynik 7/12 to już dużo/Shutterstock
Christopher Nolan nakręcił film „Odyseja” na podstawie dzieła Homera – jednej z najsłynniejszych epopei w historii świata. Zanim wybierzesz się do kina, sprawdź swoją wiedzę o przygodach Odyseusza. Dzięki temu łatwiej wychwycisz najważniejsze wątki i odniesienia w filmie. Wynik 7/12 to już dużo
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Christopher NolanquizOdysejaHomer
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