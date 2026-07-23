QUIZ: Bohaterowie kultowych filmów. Wynik 10/12 tylko dla prawdziwych kinomanów
dzisiaj, 13:16
Matrix/ShutterStock
Każdy zna filmy „Titanic”, „Matrix” czy „Władca Pierścieni”, ale nie każdy pamięta szczegóły losów ich bohaterów. Ten trudny quiz sprawdzi, czy oglądałeś te kultowe filmy naprawdę uważnie. Wynik 10/12 to powód do dumy.
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Źródło dziennik.pl
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