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QUIZ. Dużo wiedzy ogólnej, trochę geografii i pytań o historię. Tylko 75 proc. zdobędzie 8/15 punktów

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
57 minut temu
QUIZ z wiedzy ogólnej
QUIZ. Dużo wiedzy ogólnej, trochę geografii i pytań o historię. Tylko 75 proc. zdobędzie 8/15 punktów/Shutterstock
W tym quizie zadajemy pytania z różnych dziedzin. Sporo dotyczy nauki i wiedzy ogólnej, ale nie brakuje też tych z geografii i historii. Nie wszystkie są proste, ale warto się z nimi zmierzyć i spróbować zdobyć komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
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