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QUIZ. Trochę geografii oraz kultury, ciut nauki, odrobina literatury. 65 proc. zdobędzie 8/15 punktów

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:28
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nauka/Shutterstock
W tym quizie pytamy o różne dziedziny. Są w nim pytania o literaturę, geografię, historię oraz literaturę. Niektóre pytania padły w popularnych teleturniejach m.in. "Jeden z dziesięciu". Na pewno znasz odpowiedzi na większość z nich. To co? Zaczynamy?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukamaturawiedzaquiz
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