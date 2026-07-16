QUIZ. Trochę geografii oraz kultury, ciut nauki, odrobina literatury. 65 proc. zdobędzie 8/15 punktów
dzisiaj, 04:28
nauka/Shutterstock
W tym quizie pytamy o różne dziedziny. Są w nim pytania o literaturę, geografię, historię oraz literaturę. Niektóre pytania padły w popularnych teleturniejach m.in. "Jeden z dziesięciu". Na pewno znasz odpowiedzi na większość z nich. To co? Zaczynamy?
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Źródło dziennik.pl
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