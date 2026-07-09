QUIZ. Dużo pytań z nauki i geografii, kilka z literatury. Komplet punktów dla debeściaków

QUIZ. 20 pytań z nauki, geografii, odrobina z literatury. Komplet dla omnibusa / Shutterstock

W tym quizie pytamy o różne dziedziny. Są w nim pytania z literatury, geografii oraz nauki. Niektóre pytania padły w popularnych teleturniejach m.in. "Jeden z dziesięciu". Znasz odpowiedzi na większość z nich? Sprawdzimy.

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