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Genialne polskie artystki. QUIZ dla znawców. Jesteś alfą i omegą historii sztuki? To dasz radę

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 17:19
paleta
paleta malarska/Shutterstock
Historia polskiej sztuki przez długie lata po macoszemu traktowała kobiety. A wiele z nich to genialne artystki, które zrewolucjonizowały sztukę. Znasz ich życie i twórczość? Sprawdź, jak dobrze.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kulturaedukacjaquiz
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