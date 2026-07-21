Genialne polskie artystki. QUIZ dla znawców. Jesteś alfą i omegą historii sztuki? To dasz radę
dzisiaj, 17:19
paleta malarska/Shutterstock
Historia polskiej sztuki przez długie lata po macoszemu traktowała kobiety. A wiele z nich to genialne artystki, które zrewolucjonizowały sztukę. Znasz ich życie i twórczość? Sprawdź, jak dobrze.
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Źródło dziennik.pl
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