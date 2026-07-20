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QUIZ z arcydzieł polskiego malarstwa. 100 proc. dla wyrafinowanych znawców

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:00
Stańczyk
Stańczyk/Wikimedia Commons
Polskie malarstwo jest warte uwagi, to dawne i to współczesne. Część obrazów widzieliśmy "na żywo", część znamy z internetu i z albumów. Dacie radę w tym quizie. Obiecujemy, nie będzie łatwo, ale satysfakcja - ogromna.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: edukacjasztukaquiz
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