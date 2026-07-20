QUIZ z arcydzieł polskiego malarstwa. 100 proc. dla wyrafinowanych znawców

Stańczyk / Wikimedia Commons

Polskie malarstwo jest warte uwagi, to dawne i to współczesne. Część obrazów widzieliśmy "na żywo", część znamy z internetu i z albumów. Dacie radę w tym quizie. Obiecujemy, nie będzie łatwo, ale satysfakcja - ogromna.

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