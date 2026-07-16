Dziennik Gazeta Prawana logo

W 10 dań dookoła świata. QUIZ dla smakoszy - dopasuj potrawę do kraju. Na dwóch pytaniach każdy polegnie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
44 minut temu
zupa
zupa/Shutterstock
Zapraszamy na pyszną, ekscytującą podróż kulinarną dookoła świata. Radzimy przed rozwiązaniem tego quizu coś zjeść, bo na pewno zaburczy Wam w brzuchach. Podajemy kraj, a Wy wskazujecie potrawę, która z niego pochodzi.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: gotowanieedukacjaquiz
Powiązane
król
Romantyczny i skandaliczny QUIZ z HISTORII Polski. Najsłynniejsze miłości królów - 100 proc. dla orłów
robotnicy
QUIZ o pracy w PRL. Zostaniesz przodownikiem pracy? Tylko fachowiec zdobędzie 100 proc.
sztuka
HISTORIA sztuki dla zaawansowanych. 90 proc. polegnie w tym QUIZIE na pierwszych pytaniach
napoje
To się piło w PRL. Ten nostalgiczny QUIZ rozwiąże tylko ten, kto pamięta te czasy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj