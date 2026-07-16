W 10 dań dookoła świata. QUIZ dla smakoszy - dopasuj potrawę do kraju. Na dwóch pytaniach każdy polegnie
44 minut temu
zupa/Shutterstock
Zapraszamy na pyszną, ekscytującą podróż kulinarną dookoła świata. Radzimy przed rozwiązaniem tego quizu coś zjeść, bo na pewno zaburczy Wam w brzuchach. Podajemy kraj, a Wy wskazujecie potrawę, która z niego pochodzi.
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Źródło dziennik.pl
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