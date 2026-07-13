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HISTORIA sztuki dla zaawansowanych. 90 proc. polegnie w tym QUIZIE na pierwszych pytaniach

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:00
sztuka
sztuka/Shutterstock
Wakacje, czas podróży. Wędrujemy po Polsce i świecie, podziwiamy zabytki, odwiedzamy muzea. Ile wiecie o historii sztuki, o dziełach i ich twórcach. Sprawdźcie się w tym quizie, to nie jest bułka z masłem.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: edukacjahistoriaquiz
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