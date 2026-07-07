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Te polskie uzdrowiska słyną na świecie. QUIZ dla królowych i królów turnusu

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
47 minut temu
uzdrowisko
uzdrowisko/Shutterstock
W Polsce mamy prawie 50 miejscowości uzdrowiskowych. Można tam odpocząć i zadbać o zdrowie. Uzdrowiska są rozsiane po całej Polsce - od gór aż po morze. Sprawdźcie w naszym quizie, ile o nich wiecie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: sanatoriumquizkuracjusz
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