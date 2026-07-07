Te polskie uzdrowiska słyną na świecie. QUIZ dla królowych i królów turnusu

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W Polsce mamy prawie 50 miejscowości uzdrowiskowych. Można tam odpocząć i zadbać o zdrowie. Uzdrowiska są rozsiane po całej Polsce - od gór aż po morze. Sprawdźcie w naszym quizie, ile o nich wiecie.

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