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Quiz dla tych, co żyli w PRL. 93 proc. nie zaliczy 8/10. Pytanie numer 9 da ci popalić

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:55
Quiz dla wychowanych w PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 8/10. Młodsi bez szans na dobry wynik
Quiz dla wychowanych w PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 8/10. Młodsi bez szans na dobry wynik/Shutterstock
Urodzonych przed 1989 rokiem czeka przyjemny powrót do przeszłości. Przed Tobą quiz dla tych, co żyli w PRL. 93 proc. nie zaliczy 8/10. Pytanie numer 9 da ci popalić.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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