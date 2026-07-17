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QUIZ. Życie w PRL. 90 proc. młodych nie odpowie na ostatnie pytanie. Starszyzna poczuje sentyment

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:54
ulica PRL
W tym quizie pytamy o życie codzienne w czasach PRL. Pamiętacie, jak to było?/NAC
W tym quizie sprawdzamy Waszą wiedzę na temat życia codziennego czasów PRL. Pamiętacie jak to było? Często małe, ciasne, ale własne mieszkanie, zdobywane cudem produkty żywieniowe albo artykuły gospodarstwa domowego, robienie czegoś z niczego. Co się wtedy jadło i piło? Czego używało i jak spędzało czas wolny? Sprawdźcie się w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz o prl
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