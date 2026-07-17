Wspominkowy quiz o PRL. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych
dzisiaj, 05:47
Wspominkowy quiz o PRL. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych/Shutterstock
Przed tobą wspominkowy quiz o PRL. Sprawdź, ile wiesz o motoryzacji z minionej epoki. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych.
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Źródło dziennik.pl
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