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Wspominkowy quiz o PRL. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:47
Wspominkowy quiz o PRL. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych
Wspominkowy quiz o PRL. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych/Shutterstock
Przed tobą wspominkowy quiz o PRL. Sprawdź, ile wiesz o motoryzacji z minionej epoki. Każdy urodzony przed 1989 rokiem powinien zdobyć 6/10. Komplet punktów dla nielicznych.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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