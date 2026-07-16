Dziennik Gazeta Prawana logo

QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadujesz imię. Pytanie nr 8 to gwiazdy PRL. Polegniesz czy podołasz?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:49
Question,Mark,On,Wooden,Block,With,Human,Hand,Or,Finger.
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadujesz imię. Pytanie nr 8 to gwiazdy PRL. Polegniesz czy podołasz?/Shutterstock
W tym quizie podajemy trzy nazwiska a Wasze zadanie polega na tym, by odgadnąć imię, które łączy te trzy znane osoby. Ostatnie pytanie dotyczy znanych osób z czasów PRL.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquizy z wiedzy ogólnej
Powiązane
A,Simple,Wooden,Peg,Doll,With,A,Yellow,Question,Mark
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Ostatnie pytanie jest banalne
Spies,Are,After,Snatch,The,Technology.,Protection,Of,Development,And
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy też o gwiazdy PRL. Łatwo nie będzie
Question,Mark,On,Jigsaw,Puzzle,On,Blank,Background.,Concept,Of
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy o gwiazdy czasów PRL. Pytanie nr 8 pachnie podstępem
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj