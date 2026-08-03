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QUIZ mocno nostalgiczny. Życie w PRL. 9/9 tylko dla starszyzny. Młodzi wyłożą się na pytaniach o kapsel i "kaszlaka"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:09
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QUIZ mocno nostalgiczny. Życie w PRL. 9/9 tylko dla starszyzny. Młodzi wyłożą się na pytaniach o kapsel i "kaszlaka"/PAP
PRL to choć miniona epoka, do dziś przez wielu Polaków wspominana z sentymentem. Nostalgia jest tak ogromna, że quizy na temat życia codziennego w czasach PRL cieszą się ogromną popularnością. Pamiętasz coś z tamtych lat? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź swoją wiedzę na temat minionej epoki. Uważaj na ostatnie pytania!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz z wiedzy ogólnej
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